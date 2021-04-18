وزارة العدل تبحث مع المنظمة الدولية للهجرة إجراءات ترحيل النزلاء الأجانب

عُقِد مساء اليوم الأحد، اجتماع تقابلي بين وزارة العدل والمنظمة الدولية للهجرة (IOM)، ترأسه مدير إدارة العلاقات والتعاون، بحضور رئيس قسم التعاون الدولي بالوزارة، والفريق المشكل بقرار وزير العدل رقم (930) لسنة 2020 لمتابعة إجراءات ترحيل النزلاء الأجانب المودعين بمؤسسات الإصلاح والتأهيل، ومندوب عن إدارة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية، ومسؤول الحماية والعودة الطوعية بالمنظمة الدولية للهجرة .

واستعرض الاجتماع الخطوات العملية المقترحة التي تسهم بترحيل النزلاء الأجانب المتحفظ عليهم بمؤسسات الإصلاح والتأهيل رهن الترحيل.

وفي ختام الاجتماع تم الاتفاق على آلية عمل مشتركة لمعالجة أوضاع النزلاء الأجانب المستهدفين بالترحيل إلى بلدانهم بالتنسيق بين وزاراتي العدل والخارجية والمنظمة الدولية للهجرة والسفارات المعنية، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بوزارة العدل.