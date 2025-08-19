وزارة العدل تشارك في المؤتمر الخليجي الإفريقي لـ«الاستثمار في ظل الذكاء الاصطناعي»

شاركت وزارة العدل بحكومة الوحدة الوطنية، ممثلة في مدير إدارة العلاقات العامة والتعاون الدولي، في فعاليات المؤتمر الخليجي الأفريقي للاستثمار في ظل الذكاء الاصطناعي، الذي انعقد تحت شعار “الذكاء الاصطناعي والتحكيم التجاري في ظل الرقمنة”، ونظمته المحكمة الدولية لتسوية المنازعات (إنكودر)، بالتعاون مع الأكاديمية الدولية للتحكيم بقرطاج ومجلس الأعمال الدولي بقطر، وذلك خلال يومي 17 و18 أغسطس 2025.

وشهد المؤتمر مشاركة واسعة من ممثلي الهيئات والمؤسسات القانونية من دول الخليج وأفريقيا، إضافة إلى عدد من الخبراء والمتخصصين في مجال التحكيم التجاري والتكنولوجيا القانونية.

وألقى مدير إدارة العلاقات العامة والتعاون الدولي بوزارة العدل كلمة خلال الجلسة الافتتاحية، أكد فيها على أهمية وضع إطار قانوني منظم لاستخدامات الذكاء الاصطناعي في المجالات القانونية عامة، وفي التحكيم التجاري على وجه الخصوص، مشدداً على ضرورة مواكبة التطورات التقنية بما يضمن التصدي للتحديات القانونية والأخلاقية التي تفرضها هذه التكنولوجيا المتسارعة.

وتأتي هذه المشاركة في إطار حرص وزارة العدل على الانفتاح على التجارب الدولية وتعزيز التعاون القانوني الدولي، خصوصاً في ظل التحولات الرقمية التي يشهدها العالم.