وزيرة العدل تترأس اجتماع «الآلية الوطنية» لتنسيق تقارير حقوق الإنسان

ترأست وزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية، حليمة إبراهيم، صباح اليوم الإثنين، اجتماع الآلية الوطنية لتنسيق كتابة التقارير الحكومية المتعلقة بحقوق الإنسان، وذلك بحضور أعضاء الآلية وممثلي الجهات الحكومية ذات الصلة، من بينهم وزيرة الشؤون الاجتماعية، ووكيل وزارة الصحة، ووكيل وزارة العمل، ومدير مكتب وزير الخارجية.

وناقش الاجتماع عدداً من البنود المدرجة على جدول الأعمال، أبرزها عرض نتائج أعمال الفرق النوعية المختصة بإعداد التقارير الحكومية، بما في ذلك تقرير الاستعراض الدوري الشامل، واستعراض خطة عمل الآلية للنصف الثاني من العام الجاري.

كما تناول الاجتماع التحضير لاستكمال أربعة تقارير وطنية تعمل الآلية حالياً على إعدادها، إضافة إلى وضع الترتيبات اللازمة لاستكمال باقي التقارير المتعلقة بالمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، التي صادقت عليها الدولة.

وبحث المجتمعون سبل دعم الآلية الوطنية وتوفير المتطلبات المالية والفنية اللازمة لتعزيز قدرتها على أداء مهامها، وضمان الوفاء بالتزامات الدولة في مجال حقوق الإنسان على النحو المطلوب