وزارة العدل تُرحب بعودة لجنة الصليب الأحمر للعمل داخل ليبيا

التقى وكيل وزارة العدل لشؤون حقوق الإنسان خالد أبوصلاح الحسناوي بمقر ديوان وزارة العدل المدير الإقليمي لإفريقيا باللجنة الدولية للصليب الأحمر السيدة ايجبلي باتريسيا دتزي ورئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بليبيا أنطوان ماتلي وقد حضر من جانب الوزارة كل من السيد د. ناصر فرج الغيطة مستشار الوزير، والسيد علي بلعيد القيلوشي مدير المكتب القانوني ومدير إدارة العلاقات العامة والتعاون المكلف.

هذا ورحب وكيل الوزارة في مستهل كلمته بالضيوف مبدياً عن سعادته بعودة اللجنة للعمل بليبيا وكذلك مشيداً بالتعاون المشترك بين اللجنة والوزارة في مجال تدريب كوادر الشرطة القضائية وتطوير منظومة الرعاية الصحية بالسجون والنهوض بالبنية التحتية لمؤسسة الإصلاح والتأهيل التابعة للوزارة وكذلك في مجال الخبرة القضائية والطب الشرعي.