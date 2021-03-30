وزارة العدل تُناقش التعاون المشترك مع لجنة الصليب الأحمر

استقبلت وزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية السيدة حليمة إبراهيم عبد الرحمن، بمكتبها اليوم الثلاثاء، رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر الذي يقوم بزيارة لليبيا، بحضور أمين عام اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني د. المختار شنان.

وأفاد المكتب الإعلامي بالوزارة، بأن اللقاء ياتي ضمن التعاون المشترك بين وزارة العدل واللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وتم خلال اللقاء استعراض التعاون المشترك وسبل تطويره، خاصة في مسائل تطوير وتعزيز البرامج المشتركة وبناء القدرات لأعضاء الهيئات القضائية وجهاز الشرطة القضائية، وكذلك بين اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني بوزارة العدل واللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وثمنت الوزيرة الخدمات الطبية المقدمة من اللجنة الدولية للصليب الأحمر للنزلاء داخل مؤسسات الإصلاح والتأهيل.

كما أكدت الوزيرة على أهمية التعاون الإنساني والحقوقي لاسيما أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر لديها الخبرة الكافية في هذه المجالات، منوهة بأن وزارة العدل من منطلق حرصها واهتمامها بحقوق الإنسان فإنها على استعداد للتعاون بما يخدم الوطن والمواطن وتعزيز سيادة القانون.

من جهته ثمن رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر جهود وزارة العدل في تطوير الجوانب الحقوقية والإنسانية، وحرصها الدائم فيما تكفله القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة من التطوير والتحسين لملفات حقوق الانسان والقانون الدولي الانساني.