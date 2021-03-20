وزارة العمل بحكومة «الثني» تُسلم مهامها لحكومة الوحدة الوطنية

جرت بمقر ديوان مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة، في مدينة بنغازي، اليوم السبت، مراسم التسليم والاستلام بين وزارة العمل والتأهيل في الحكومة ووزارة العمل في حكومة الوحدة الوطنية التي نالت ثقة البرلمان في 15 مارس الجاري.

وسلم وزير العمل والتأهيل بالحكومة الليبية المكلف الدكتور السنوسي صالح، مهام الوزارة لوزير العمل بحكومة الوحدة الوطنية علي العابد الرضا.

وحضر مراسم التسليم والاستلام النائب الثاني لرئيس مجلس النواب الدكتور أحميد حومة، وعضو مجلس النواب الهادي الصغير، ونائب رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية لشؤون الهيئات الدكتور عبدالرحمن الأحيرش، إضافة إلى وزير التعليم بالحكومة الليبية الدكتور فوزي بومريز.

وتضمنت عملية التسليم والاستلام كافة محاضر جرد الأصول والخزائن والمخازن، ومختلف الإجراءات الإدارية والمالية والارتباطات المترتبة على الوزارة وكادرها الوظيفي.

وثمن وزير العمل بحكومة الوحدة الوطنية علي العابد الرضا دور الحكومة الليبية، وما قامت به من مجهودات طيلة عملها، مؤكدا سعيه للعمل لتقديم الخدمات لكافة المواطنين.

بدوره، أعرب وزير العمل والتأهيل المنتهية ولايته الدكتور السنوسي صالح، عن أمله في التوفيق للوزير الجديد في مهامه في الفترة القادمة، بعد توحيد البلاد وتقديم الخدمات بالشكل الأفضل.

وعقب الانتهاء من مراسم التسليم والاستلام، أجرى الوزير ومختلف الحاضرين للاجتماع، زيارة لرئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبدالله الثني.

وناقش اللقاء عمل الحكومة خلال المدة المقبلة بما يرفع المعاناة عن كاهل المواطن من خلال توحيد مؤسسات الدولة وصولا للانتخابات نهاية العام الجاري.

وأجرى الوزير، زيارة لديوان مجلس الوزراء في منطقة المساكن بطريق المطار في بنغازي، متفقدا مختلف مكاتبه وأروقته وإمكانية استيعابه لمختلف دواوين الوزارات بمناطق شرق ليبيا.

إتمام مراسم التسليم والاستلام بين وزارتي العمل بالحكومة الليبية وحكومة الوحدة الوطنية في بنغازي جرت بمقر ديوان مجلس… تم النشر بواسطة ‏الحكومة الليبية – Libyan Government‏ في السبت، ٢٠ مارس ٢٠٢١