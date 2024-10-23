وزارة العمل تؤكّد أهمية العمل عبر منصة «وافد» الرقمية

نوهت وزارة العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية، “بأهمية العمل عبر منصة “وافد” الرقمية، وذلك في إطار جهودها المستمرة نحو التحول الرقمي ودعم خطة “عودة الحياة”.

وبحسب الوزارة، “تهدف المنصة إلى تسهيل الوصول إلى خدماتها المختلفة، وتعزيز التواصل مع المواطنين والمقيمين بطريقة أكثر فعالية وسرعة”.

وتأتي هذه الخطوة “ضمن مساعي الوزارة لتعزيز العمل الحكومي الرقمي وتقديم خدمات أفضل للمواطنين والمقيمين”.

تنوه وزارة العمل والتأهيل بأهمية العمل عبر منصة "وافد" الرقمية، وذلك في إطار جهودها المستمرة نحو التحول الرقمي ودعم خطة … تم النشر بواسطة ‏وزارة العمل والتأهيل – ليبيا‏ في الثلاثاء، ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٤

وفي اغسطس الفائت، اطلع وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية علي العابد الرضا، خلال اجتماعه مع الإدارات والمكاتب المعنية بإصدار تصاريح العمل وتسجيل جهات العمل عبر منصة «وافد» للعمالة الوافدة إلى ليبيا لتأسيس قاعدة بيانات خاصة بالعمال الأجانب، على سير العمل والملاحظات الواردة.