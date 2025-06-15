وزارة العمل تبحث تنظيم أوضاع «العمالة الوافدة» في بلدية عين زارة

عقدت وزارة العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية، اجتماعًا تنسيقيًا بمقر بلدية عين زارة، لمتابعة تنظيم أوضاع السكن العمالي وضمان التزام العمالة بالشروط الصحية ومتطلبات السلامة المهنية، وذلك في إطار سعيها المستمر لتنظيم سوق العمل وتحسين أوضاع العمالة الوافدة.

وشارك في الاجتماع مدير إدارة متابعة شؤون السكن العمالي بالوزارة، الأستاذ بكير أبوشهيوة، ووكيل ديوان بلدية عين زارة، ومدير مكتب العمل والتأهيل بالبلدية، إلى جانب المستشار القانوني بالمجلس البلدي.

وناقش المجتمعون آلية تنفيذ زيارات ميدانية إلى مواقع إقامة العمالة الوافدة داخل نطاق البلدية، بالتنسيق مع مديرية الأمن، ومخاتير المحلات، والجهات ذات العلاقة، بهدف تقييم أوضاع السكن العمالي ومدى توافقه مع الضوابط والمعايير المعتمدة.

ويأتي هذا الاجتماع ضمن خطة الوزارة لتعزيز الرقابة على بيئة إقامة العمالة، وضمان سلامتها وصحة القاطنين بها، بما يسهم في الارتقاء بجودة بيئة العمل وتحقيق التوازن في سوق العمل المحلي.