وزارة العمل تبحث تنظيم وضبط «العمالة الوافدة»

ترأس وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية، علي العابد الرضا، اجتماعًا موسعًا بمقر صندوق تنمية الموارد البشرية، لمتابعة مستجدات منصة “وافد” الرقمية، التي تهدف إلى تنظيم وضبط العمالة الوافدة في ليبيا.

وذلك بحضور كل من: “مدراء إدارات الاستخدام، تفتيش العمل والسلامة المهنية، شؤون السكن العمالي، والشؤون القانونية، إضافة إلى مستشار الوزير وفريق إدارة تقنية المعلومات وفريق تشغيل المنصة”.

تناول الاجتماع سير العمل في إدارة الاستخدام ومدى جاهزية المنصة، مع التركيز على تحسين التكامل التقني والإداري لضمان انسيابية الإجراءات وتنظيم سوق العمل وفق الأطر القانونية. كما تم بحث التحديات الفنية والإدارية التي قد تواجه تشغيل المنصة، ومناقشة الحلول اللازمة لضمان كفاءتها وفعاليتها.

وأكد الوزير على أهمية تفعيل العقود الإلكترونية وربط المنصة بالهيئة العامة للسجل التجاري، و مركز مكافحة الأمراض ومصلحة الجوازات، ومصلحة الضرائب، وغيرها من الجهات ذات العلاقة، لضمان تكامل البيانات وتسهيل الإجراءات، مشددًا على ضرورة دعم موظفي إدارة الاستخدام وتقنية المعلومات وتمكينهم من أداء مهامهم بكفاءة، بما يساهم في نجاح المنصة وتحقيق أهدافها.