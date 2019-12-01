وزارة العمل تبحث مع رئاسة الأركان بحكومة الوفاق سُبل تدريب وتأهيل القوى المساندة

عقدت اللجنة المشتركة بين وزارة العمل والتأهيل ورئاسة الأركان العامه التابعة لحكومة الوفاق والبرنامج الوطني للإدماج والتنمية اجتماعها الأول برئاسة وزير العمل والتأهيل المهدي الأمين، وبحضور رئيس اللجنة المشتركة ورؤساء الفرق وأعضاء الفرق والمختصين والخبراء.

وأفاد المكتب الإعلامي بالوزارة، بأن الاجتماع الذي عُقِد بمقر المركز الليبي الكوري في العاصمة طرابلس، عرض وناقش مهام اللجنة، وسُبل وضع خطة متكاملة لتدريب وإعادة تأهيل القوى المساندة لقوات حكومة الوفاق الوطني.

كما ناقش الاجتماع كيفية الوصول إلى تنفيد برامج وحلول ناجعة عن طريق الاستفادة القصوى من الإمكانيات والخبرات المتاحة لدى الجهات المشاركة بهذا المشروع من تدريب وتأهيل وتشغيل ودعم المشروعات الصغرى والمتوسطة.