وزارة العمل تبحث مع شركة «تويوتا» تدريب الباحثين عن العمل

بحث وزير العمل والتأهيل بحكومة الوفاق المهدي الأمين، اليوم الاثنين، مع مدير إدارة التدريب بشركة “تويوتا” ليبيا محمود أغميم، التعاون في مجال تدريب الباحثين عن العمل من مختلف مناطق ليبيا.

وأعرب الوزير على مدى أهمية مشاركة القطاع الخاص في تعليم الشباب الباحث عن العمل وتدريبهم على التطورات التكنولوجية والفنية في مختلف المجالات، وأهما صيانة السيارات، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي بالوزارة.

يُشار إلى أن شركة تويوتا للسيارات هي شركة يابانية متعددة الجنسيات لصناعة السيارات يقع مقرها الرئيسي في تويوتا، آيتشي باليابان.

وفي عام 2017، كان هيكل شركة تويوتا يتكون من 364.445 موظفًا حول العالم واعتبارًا من سبتمبر 2018، كانت سادس أكبر شركة في العالم من حيث الإيرادات.

واعتبارًا من عام 2017، تعد تويوتا أكبر مصنع للسيارات.

وتويوتا هي أول شركة مصنعة للسيارات في العالم تنتج أكثر من 10 ملايين سيارة سنويًا، وذلك منذ عام 2012، عندما أعلنت أيضًا عن أن الإنتاج الكلى لسيارتها بلغ 200 مليون سيارة.