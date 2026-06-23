العابد: رفع كفاءة «الموارد البشرية» أولوية وطنية

بحث وزير العمل والتأهيل في حكومة الوحدة الوطنية علي العابد مع وفد من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات التدريب والتأهيل ودعم سوق العمل، وذلك خلال لقاء عُقد بديوان وزارة العمل والتأهيل بحضور عدد من مديري الإدارات بالوزارة.

وتناول اللقاء مناقشة آفاق تطوير البرامج والمشروعات الهادفة إلى رفع كفاءة الموارد البشرية الليبية، وتعزيز قدراتها بما يسهم في تحسين فرص التشغيل ورفع مستوى الجاهزية المهنية في مختلف القطاعات الاقتصادية.

كما استعرض الجانبان عدداً من المبادرات والبرامج المقترحة التي يمكن تنفيذها بشكل مشترك، بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل في ليبيا وأولوياته خلال المرحلة الحالية، مع التركيز على تعزيز المهارات الفنية والتقنية للباحثين عن العمل.

وأكد الطرفان أهمية استمرار التنسيق وتعزيز الشراكة بين وزارة العمل والتأهيل والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، بما يسهم في تنفيذ برامج تنموية فعّالة ومستدامة في مجال العمل والتأهيل، ودعم الجهود الوطنية الرامية إلى تحسين بيئة سوق العمل.

ويأتي هذا اللقاء في إطار التعاون الدولي المستمر لدعم برامج التدريب والتأهيل في ليبيا، وتطوير قدرات الكوادر البشرية بما يواكب متطلبات التنمية واحتياجات سوق العمل.