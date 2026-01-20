«وزارة العمل» تبدأ تدريب المفتشين الجدد على الالتزام بالقوانين

انطلقت المرحلة الثانية من البرنامج التدريبي لتأهيل مفتشي العمل والسلامة المهنية، الذي تنظمه وزارة العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية، ويستهدف المفتشين الجدد في مكاتب العمل والتأهيل التابعة لبلديات الساحل الغربي.

وحضر افتتاح الفعاليات وكيل وزارة العمل والتأهيل لشؤون الاستخدام، الدكتور علي الماقوري، إلى جانب عدد من مسؤولي الوزارة، وذلك بمركب تليل بمدينة صبراتة.

وأكدت الوزارة أن هذا البرنامج يندرج ضمن خطتها الشاملة لتطوير منظومة التفتيش وتعزيز كفاءة الكوادر الوطنية، بما يضمن إعداد مفتشين مؤهلين لأداء مهامهم الرقابية وفق أحكام قانون علاقات العمل والتشريعات واللوائح المنظمة لأعمال التفتيش والضبط القضائي، وبالتالي تحسين بيئة العمل وتعزيز الامتثال القانوني.

ويتضمن البرنامج محاور تدريبية متخصصة، تشمل قواعد وإجراءات التفتيش، التعريف بمهام وواجبات مفتشي العمل، آليات تطبيق القوانين واللوائح ذات الصلة، إضافة إلى الجوانب المرتبطة بالسلامة والصحة المهنية، بهدف تمكين المفتشين الجدد من أداء مهامهم بكفاءة ومسؤولية.

وأوضحت الوزارة أن البرنامج التدريبي يندرج ضمن خطة متواصلة بدأت في أكتوبر الماضي، وستشمل المراحل القادمة باقي المناطق، لضمان تطوير مستدام لمنظومة التفتيش على مستوى البلديات.