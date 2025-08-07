«وزارة العمل» تتابع التزام المؤسسات الصحية بمعايير السلامة في «قصر بن غشير»

واصلت فرق التفتيش التابعة لغرفة العمليات المركزية بطرابلس الكبرى تنفيذ جولات ميدانية مكثفة في منطقة قصر بن غشير، استهدفت مؤسسات صحية ومرافق خدمية منها مستشفيات ومصحات خاصة وعدد من الصيدليات.

وتأتي هذه الحملات ضمن جهود وزارة العمل والتأهيل لتنظيم سوق العمل وضبط أوضاع العمالة الوافدة، وضمان التزام المؤسسات بالتشريعات القانونية المنظمة.

وتركزت الجولات على التحقق من صحة عقود العمل، وسريان الشهادات الصحية للعمال، والالتزام بضوابط التعاقد والتشغيل وفق قانون علاقات العمل رقم (12) لسنة 2010 واللوائح التنفيذية ذات الصلة.

كما راقبت الفرق الالتزام بمعايير السلامة المهنية وضوابط الأمن والسلامة داخل بيئة العمل، لضمان سلامة العاملين والمرضى وتعزيز جودة الخدمات المقدمة.

وأسفرت الجولات عن رصد عدد من المخالفات المتعلقة بتنظيم العمل وبيئة العمل، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتنبيه أصحاب المؤسسات بضرورة معالجة الملاحظات فوراً، مع رفع مستوى الوعي بأحكام القوانين لضمان بيئة عمل قانونية وآمنة.