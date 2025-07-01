وزارة العمل تتابع تنظيم العمالة الوافدة عبر منصة «وافد» الرقمية

عقدت وزارة العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية، اجتماعًا موسّعًا، لمتابعة تنظيم سوق العمل وملف العمالة الوافدة، عبر منصة “وافد” الرقمية.

وترأس الاجتماع وزير العمل والتأهيل علي العابد الرضا، بمشاركة رئيس مصلحة الجوازات وشؤون الأجانب والجنسية، وبحضور عدد من المسؤولين والمختصين من الجهات ذات العلاقة.

وشارك في الاجتماع ممثلون عن مصلحة الجوازات، وعدد من الإدارات الفنية المختصة بالوزارة، منها إدارات الاستخدام، والتفتيش والسلامة المهنية، والسكن العمالي، ومتابعة مكاتب العمل بالبلديات.

وحضر الاجتماع رئيس قسم منصة “وافد” الرقمية، ومدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية، وعدد من المستشارين الفنيين المشرفين على تطوير وتشغيل المنصة.

وناقش الحاضرون مستجدات العمل على المنصة، وآليات تنظيم دخول وتشغيل العمالة الوافدة.

ويهدف هذا العمل إلى ضبط سوق العمل وتحقيق الكفاءة والشفافية في إجراءات منح تصاريح العمل.

وأكد الوزير على أهمية اعتماد الشهادة الصحية للعمالة الوافدة كإجراء وقائي، لحماية الصحة العامة من الأمراض المعدية والخطيرة، واعتبر أن هذا الملف يمثل أولوية ترتبط بالأمن الصحي والغذائي للمجتمع.

وشدّد على ضرورة استكمال الربط الإلكتروني بين منصة “وافد” ومنظومة مصلحة الجوازات والجنسية، من خلال فرق العمل المشتركة، ويأتي ذلك تمهيدًا لإصدار بطاقات عمل إلكترونية تُمنح للعامل بعد حصوله على تصريح العمل.

وفي ختام الاجتماع، ثمّن الوزير التعاون القائم بين الجهات المعنية، وطالب ببذل المزيد من الجهود، خصوصًا من قبل الفرق المشتركة، لإنجاح العمل وتحقيق الأهداف المرجوة