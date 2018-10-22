وزارة العمل تستعد للعام التدريبي المهني 2019م

عقد صباح اليوم، وزير العمل والتأهيل الدكتور “المهدي الأمين”، اجتماعًا موسّع مع إدارة التدريب والتكوين المهني بحضور فرق العمل التي تم تشكيلها من الخبراء لتفعيل ووضع رزنامة التدريب والتكوين المهني للعام 2019م.

وقد بحث وزير العمل خلال هذا الاجتماع الأولويات الهامة لإدارة التدريب والتكوين المهني استعدادً للبرامج التدريبية في العام 2019، موضَحاً أهمية التدريب المهني والحرفي في ليبيا.

كما أطلع على المقترحات والرزنامة المبدئية التي تعمل على إعدادها فرق عمل متكوّنة من خبراء التدريب المهني.

حيث تستهدف المرحلة الأولى الاستعداد للعام التدريبي 2019م، وقبول فئة المتسربين من التعليم الأساسي والمتوسط، من كلا الجنسين، ضمن برنامج التكوين المهني الذي يتم إعداده من قبل فرق العمل خلال هذه الفترة.

وقد تم أيضاً مناقشة تفعيل التدريب المهني من خلال إحياء مراكز تدريب المرأة المنتشرة في ربوع ليبيا، إضافةَ إلى التعاون مع التعليم التقني لتنفيذ برامج تدريبية، في تخصصات حرفية تتطلبها سوق العمل، خلال العام القادم.