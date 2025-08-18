وزارة العمل تُصدر حزمة قرارات للترقية وتسوية الأوضاع الوظيفية

أصدرت وزارة العمل والتأهيل في حكومة الوحدة الوطنية، خلال الفترة من 1 يناير حتى 31 يوليو 2025، حزمة من القرارات الإدارية شملت 767 موظفًا من مختلف القطاعات، تضمنت إجراءات الترقية وتسوية الأوضاع الوظيفية.

وبحسب البيانات الرسمية الصادرة عن مكتب الشؤون القانونية بالوزارة، توزعت الإجراءات الوظيفية على النحو التالي:

ترقية 196 موظفًا.

تسوية الوضع الوظيفي لـ314 موظفًا.

تسوية أوضاع وظيفية لـ216 موظفًا من فائض الملاك الوظيفي المعاد تنسيبهم للعمل بالوزارة.

ضم مدة خبرة سابقة لـ17 موظفًا.

تسوية الأوضاع الوظيفية من حيث المسمى والدرجة العلمية لـ24 موظفًا.

وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تهدف إلى تحسين الأوضاع الوظيفية للموظفين المستحقين، وتعزيز الكفاءة الإدارية في مختلف الجهات التابعة لها.