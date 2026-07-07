وزارة العمل تطبق إجراءات «أمن سيبراني» جديدة

بحث وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية المهندس علي العابد الرضا، الاثنين الموافق 6 يوليو 2026، مستجدات تطوير الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة، وآليات تعزيز أمنه وتوسيع الخدمات الرقمية المتاحة للمواطنين.

وجاء ذلك خلال اجتماع عقده الوزير مع مدير إدارة تقنية المعلومات والدعم الفني، ومدير مكتب الإعلام والتواصل، ومدير مكتب شؤون الديوان والمتابعة، بحضور عدد من الفنيين والمختصين في مجالي تقنية المعلومات والأمن السيبراني.

واستعرض الفريق المكلف بتطوير الموقع الإجراءات الفنية المنفذة، والتي تضمنت تحديث البرمجيات، وتطوير واجهات الاستخدام، وإضافة مجموعة من الخدمات الإلكترونية الجديدة، بما يتيح للمواطنين إنجاز المعاملات عبر بوابة رقمية موحدة تسهم في تحسين تجربة المستخدم وتسهيل الوصول إلى الخدمات.

كما قدم الفريق عرضًا حول المعايير التقنية المعتمدة في تطوير الموقع، والتي شملت تحسين طريقة عرض البيانات، وتصميم واجهات أكثر سهولة وفاعلية، إلى جانب تطبيق إجراءات متقدمة في مجال الأمن السيبراني لتعزيز حماية البيانات ورفع موثوقية الخدمات الإلكترونية وضمان استمرارية عملها.

ووجه وزير العمل والتأهيل المهندس علي العابد الرضا بضرورة إدراج جميع الخدمات التي تقدمها الجهات التابعة للوزارة ضمن منصة رقمية موحدة عبر الموقع الرسمي، بما يحقق تكامل الخدمات ويوفر للمواطنين نافذة واحدة للحصول على مختلف الإجراءات والمعاملات.

وأكد العابد أهمية التحديث المستمر للبيانات والتشريعات المرتبطة بسوق العمل، إلى جانب نشر المؤشرات والتقارير الصادرة عن مركز المعلومات والتوثيق عبر الموقع الإلكتروني، دعمًا لمبادئ الشفافية وتعزيزًا لحق المواطنين والباحثين في الوصول إلى المعلومات الدقيقة.

ويأتي هذا الاجتماع ضمن جهود وزارة العمل والتأهيل لتعزيز التحول الرقمي وتطوير البنية التقنية داخل الوزارة، ورفع كفاءة الأداء الحكومي، بما يواكب المعايير الحديثة في تقديم الخدمات الإلكترونية الآمنة والموثوقة.