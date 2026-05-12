وزارة العمل تفعل خطة التفتيش الميداني لتعزيز الرقابة على سوق العمل

عقد مدير إدارة تفتيش العمل والسلام المهنية المكلف، خالد المبروك، اجتماعًا موسعًا مع مفتشي الإدارة، خصص لمراجعة آلية العمل الداخلي، ومتابعة ترتيبات تنفيذ خطة التفتيش الميداني، بهدف تعزيز كفاءة العمل الرقابي ورفع مستوى الأداء المهني.

وتم خلال الاجتماع مناقشة آليات تنفيذ خطة التفتيش الميداني، والاستعداد لإطلاق حملة تفتيشية واسعة تشمل مختلف الأنشطة التجارية والاقتصادية. وتأتي هذه الحملة تماشيًا مع توجيهات وزير العمل والتأهيل لمتابعة جهات العمل والوقوف على أوضاع العمالة الأجنبية، والتأكد من التزامها بالإجراءات والضوابط المنظمة لسوق العمل.

وأكد مدير الإدارة خلال الاجتماع على أهمية الالتزام الصارم بالتعليمات الصادرة عن الوزارة، مشددًا على ضرورة تكثيف الجهود الميدانية لحصر العمالة الأجنبية والكشف عن أي مخالفات، إلى جانب توعية أصحاب العمل باللوائح المنظمة للعمل، بما يسهم في تعزيز الانضباط والامتثال داخل سوق العمل.

وتندرج هذه الإجراءات ضمن جهود الوزارة الرامية إلى تنظيم سوق العمل، وتعزيز الامتثال للتشريعات النافذة، وضمان بيئة عمل متوازنة وآمنة لجميع العاملين.