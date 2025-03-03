وزارة العمل تمنح «أذونات عمل» لشركات جديدة 

قامت إدارة متابعة جودة التدريب بوزارة العمل والتأهيل في حكومة الوحدة الوطنية، بمنح أذونات مزاولة نشاط تدريبي لعدد من الشركات والمراكز التدريبية، وذلك بعد استيفائها لجميع الشروط والمعايير المطلوبة لضمان الجودة.

وأكدت وزارة العمل، أن “هذه الإجراءات والمعايير تهدف إلى تحسين جودة التدريب، وضمان أن تكون مخرجات العملية التدريبية متوافقة مع متطلبات سوق العمل، بما يعزز فرص التشغيل ورفع الكفاءة المهنية للمتدربين”.

وتأتي هذه الخطوة “في إطار جهود الوزارة إلى تنظيم وتطوير قطاع التدريب، ودعم الشركات والمؤسسات التدريبية لتعزيز كفاءتها ومواكبة احتياجات سوق العمل”.