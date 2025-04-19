بحضور ليبي.. مناقشة القضايا العمالية في مؤتمر العمل العربي بالقاهرة

شارك وفد دولة ليبيا في أعمال مؤتمر العمل العربي في دورته الـ51، الذي انطلقت فعالياته صباح اليوم في العاصمة المصرية القاهرة. ويُشارك في المؤتمر وزراء العمل من الدول العربية بالإضافة إلى ممثلين عن أطراف العمل الثلاثة.

ترأس الوفد الليبي “وزير العمل والتأهيل علي العابد الرضا، ويضم الوفد أيضًا ممثلين عن أطراف العمل الثلاثة في ليبيا: الحكومة، وأصحاب الأعمال، والعمال، وذلك في إطار حرص الدولة على المساهمة الفاعلة في مناقشة القضايا العمالية وتعزيز التعاون العربي في هذا المجال”.

شهدت الجلسة الافتتاحية كلمات من “محمد سعيد الزعوري، وزير الشؤون الاجتماعية والعمل في جمهورية اليمن ورئيس المؤتمر، وأحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، وفايز علي المطيري، المدير العام لمنظمة العمل العربية، ومحمد الجيطان، نائب رئيس غرفة صناعة الأردن ونائب رئيس مجلس إدارة منظمة العمل العربية”.

يناقش المؤتمر خلال جلساته التي تمتد على مدار ستة أيام مجموعة من الملفات الرئيسية، أبرزها “تقرير المدير العام لمنظمة العمل العربية لهذا العام تحت عنوان: “التنويع الاقتصادي كمسار للتنمية: الاقتصادات الواعدة في الدول العربية”، بالإضافة إلى عدد من البنود التنظيمية وورش العمل الفنية”.

كما شهد حفل الافتتاح “تكريم 25 شخصية عربية من رواد العمل، تقديرًا لإسهاماتهم البارزة في دعم قضايا العمل والتنمية في الوطن العربي”.