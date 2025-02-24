وزارة العمل توضّح حقيقة سرقة «منظومة المرتبات وبياناتها»

أصدرت وزارة العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية بيانا أوضحت فيه حقيقة ما يتم تداوله على بعض صفحات التواصل الاجتماعي حول سرقة منظومة مرتبات وزارة العمل والتأهيل.

وقالت الوزارة: “تفيد الوزارة أن هذه الادعاءات غير صحيحة، وأن منظومة المرتبات وبياناتها لم تتعرض للسرقة”.

ووتابع البيان “توضح الوزارة أن الحادثة التي تم تداولها تتعلق بسرقة بعض المحتويات المادية من مكتب العمل والتأهيل الزاوية المركز، وليس لها أي علاقة بمنظومة المرتبات أو أنظمة الوزارة الإلكترونية. وقد تم إحالة الموضوع إلى الجهات الأمنية المختصة للتحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة”.

وختم البيان “تدعو الوزارة الجميع إلى التحقق من المعلومات من المصادر الرسمية، وعدم الانسياق وراء الشائعات” .