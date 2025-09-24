وزارة العمل توقع اتفاقية مع «البنك الإسلامي للتنمية» لدعم الأسر المحتاجة

شاركت وزارة العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية، ممثلة بالهادي أمبية، مستشار الوزير للشؤون العامة، ومدير عام المشروع الوطني للتأهيل وإعادة الإدماج سامي العلوص، في اليوم التعريفي لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية في ليبيا، الذي نظمته المجموعة برعاية وزارة المالية بحضور شخصيات رسمية وممثلي مؤسسات وطنية ودولية.

وجاءت مشاركة الوزارة بارزة من خلال توقيع اتفاقية تعاون مع البنك الإسلامي للتنمية وعدد من الشركاء، ضمن مشروع تطوير قدرات الأسر في التمكين الاقتصادي والوصول للتمويل الأصغر، مستهدفة الأرامل وبناتهم كفئة رئيسية ضمن برامج المشروع الوطني للتأهيل وإعادة الإدماج.

وعلى هامش الفعالية، جرت جلسة حوارية ناقشت أولويات التنمية في ليبيا ودور البنك الإسلامي للتنمية في دعم المشاريع التنموية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، مع تبادل وجهات النظر حول سبل توجيه الاستثمارات والبرامج لتحقيق أثر إيجابي مباشر على المواطنين.

وأكدت وزارة العمل والتأهيل أن مشاركتها تعكس حرصها على تعزيز الشراكات الدولية ودعم المبادرات الوطنية بما يساهم في تمكين الشباب وبناء الاقتصاد الوطني.