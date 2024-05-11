وزارة العمل توقع مذكرة تفاهم مع مجمع عمال مصر

وقع وزير العمل والتأهيل بالحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، عبد الله أرحومة، مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للتشغيل التابعة للوزارة، ومجمع عمال مصر بالعاصمة المصرية القاهرة.

وحسب وكالة الأنباء الليبية، أعرب الوزير عن سعادته الكبيرة بتوقيع بروتوكول التعاون مع الطرف المصري صاحب التجربة الكبيرة بسوق العمل الصناعي المصري في المجال الزراعي والصناعي والخدمي والتعليمي، والذي يمتلك خبرات ممتدة لأكثر من 15 عاما.

وأضاف الوزير، أن ليبيا ستستفيد كثيراً بعد إبرام هذا البروتوكول من الخبرات الكبيرة المتراكمة الموجودة بالمجمع في مجالات إدارة وتشغيل خطوط الإنتاج والمصانع، والكوادر البشرية المدربة في كافة التخصصات المختلفة والتي يحتاجها سوق العمل الليبي، وبما يحقق خطة ورؤية مجلس وزراء الحكومة الليبية لتطوير الشباب وتدريبهم وتأهيلهم.

وأكد رئيس مجلس إدارة مجمع مصر على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين.