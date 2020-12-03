وزارة العمل تُناشد الجهات والقطاعات العامة بدمج الأشخاص ذوي الإعاقة

ناشد وزير العمل والتأهيل بحكومة الوفاق الوطني المهدي الأمين، الوزارات والمؤسسات والهيئات والأجهزة والشركات العامة ومافي حكمها بضرورة إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة وفقا للحقوق التي كفلها لهم المشرع.

وطالب الوزير في كلمته بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة الذي يُصادف 3 ديسمبر من كل عام، الجميع بالإلتزام والتقيد بالتشريعات النافذة بالخصوص بما في ذلك أحكام القانون المادة 87 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 12 لسنة 2020 وبالنسبة التي حددها القانون بحيث لاتقل عن 5% من مجمل العاملين لديها على أن يكون تعيينه بدون امتحان مع مراعاة تشغيل النساء ذوي الإعاقة.

وأضاف وزير العمل: “يحتفل العالم في مثل هذا اليوم من كل عام باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة الذي يأتي اعترافًا بإنسانيتهم وجهودهم في تحدي إعاقتهم وضمانا لحقوقهم، وتفهما لقضاياهم وتفعيلًا لدورهم في مناحي الحياة المختلفة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية”.

وأشار إلى أن “حكومة الوفاق أولت هذه الشريحة اهتمامًا كبيرًا وتعمل عبر مكوناتها العديد على إدماجهم في المجتمع، وتذليل الطريق لهم نحو حياة كريمة ليصبحوا أعضاء فاعلين في دفع مسيرة الوطن رغم إدراكنا أنه لا زال أمامنا مشوار طويل في تحقيق أهدافنا في الدعم الكامل في مجالات العمل”.