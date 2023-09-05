وزارة العمل والتأهيل تبحث في إنشاء سكن عمّالي في طرابلس

بحثت وزارة العمل والتأهيل مع بلدية طرابلس، اليوم الثلاثاء، في مدينة طرابلس، إمكانية إنشاء سكن عمالي في العاصمة الليبية.

جاء ذلك وفقاً لما ورد بـ “المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة الوطنية” حيث صرّحت الوزارة: بأنّ السكن العمّالي يهدف إلى تنظيم سوق العمل في منطقة طرابلس الكبرى، من خلال حصر العمالة الوافدة وتنظيم عملهم في البلدية، والقضاء على ظاهرة وجود العمالة الوافدة في الأحياء السكنية والشارع العام.

وأضافت الوزارة: أن السكن العمالي سيوفر بيئة مناسبة للعمالة الوافدة، حيث سيتضمن مرافق سكنية وخدمية.

وأشارت الوزارة إلى أن مشروع إنشاء السكن العمالي مازال قيد الدراسة، وأنه سيتم الإعلان عن تفاصيله في وقت لاحق.