«وزارة العمل والتأهيل» تبدأ بحل ملف الشركات الوطنية المتعثرة

أعلنت وزارة العمل والتأهيل بالحكومة الليبية المُكلفة من مجلس النوّاب، عن “بدء استقبال مديري الشركات الوطنية المتعثرة ومندوبي الشركات الأجنبية المنسحبة اعتبارا من اليوم الأحد، مصحوبين بالمستندات والإجراءات التي ستعلن عنها اللجان”.

وأكد وزير العمل والتأهيل عبد الله الشارف أرحومة، “دعمه الكامل للعاملين بهذه الشركات، ومتابعة رئيس الحكومة المكلفة من قبل مجلس النواب أسامة حماد، لهذا الملف، حتى يتم تسديد مرتبات 6 أشهر لمستحقيها في أسرع وقت، وإيجاد الحلول الجذرية للعاملين ومعاناتهم طيلة السنوات الماضية”.

وكان وصل وزير العمل والتأهيل عبد الله الشارف أرحومة، -في وقت سابق- إلى مقر ديوان الوزارة بمدينة سرت، عقب تكليف الوزارة من قبل رئيس الحكومة أسامة حمّاد، بالعمل على حل هذا الملف الذي يمس آلاف المواطنين بهذه الشركات.