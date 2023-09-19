وزارة العمل والتأهيل ترسل قافلة مساعدات للمناطق المنكوبة

أعلنت وزارة العمل والتأهيل، أمس الإثنين، إرسال قافلة مساعدات مشتركة مع وزارة الخدمة المدنية والمركز الليبي الكوري، إلى المناطق المتضررة جراء السيول والفيضانات التي ضربت ليبيا مؤخراً.

ووفقا لما أورده “المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة الوطنية” سيعمل فريق تابع للوزارة على توزيع المساعدات الطارئة، بما في ذلك المواد الغذائية والأدوية والمستلزمات الأساسية، بالتنسيق مع الفريق الحكومي للطوارئ والاستجابة السريعة، وديوان الوزارة بالمنطقة الشرقية ومديري مكاتب العمل بالمناطق.

ويأتي إرسال هذه القافلة في إطار الجهود الحكومية المتواصلة لمساعدة المتضررين من السيول والفيضانات.