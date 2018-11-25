وزارة العمل والتأهيل تُطلق البرنامج الوطني لتطوير سوق العمل

أطلقت وزارة العمل والتأهيل بحكومة الوفاق الوطني البرنامج الوطني لتطوير سوق العمل الذي يتضمن 11 مبادرة رئيسية، وذلك ضمن خطتها الإستراتيجية خلال العام 2019م.

وأعلنت الوزارة رسمياً إنطلاق البرنامج، في ندوة عُقدت بمقر ديوان الوزارة السبت، بحضور وزير العمل والتأهيل ووكيله ورئيس وأعضاء لجنة البرنامج، بالإضافة إلى عدد من مسؤولي الإدارات والمكاتب بالوزارة.

وأوضح مكتب الإعلام والتواصل بالوزارة أن البرنامج يتضمن 11 مبادرة تتمثل في تطوير عدد 6 مراكز تدريبية بكفاءة وجودة عالمية، منها :

دعم برامج الريادة للشباب المبدعين

تفعيل صندوق التسهيلات المالية

إطلاق المرصد الوطني لمهارات المستقبل

تفعيل التفتيش وضمان حقوق العاملين

إحياء نظام وممارسات الخدمة المدنية

تطوير نظام المعلومات

تشريع الحماية الإجتماعية من البطالة

إستراتيجية تمكين المرأة

تنظيم العمالة الوافدة وإستراتيجية دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة

يذكر أن البرنامج الوطني لتطوير سوق العمل يأتي ضمن خلاصة توصيات مؤتمر تطوير سوق العمل وتمكين الشباب المنعقد خلال شهر فبراير الماضي.