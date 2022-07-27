وزارة الكهرباء في الحكومة الليبية تُعلن دخول وحدات في محطة الزويتينة للعمل

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقات المتجددة بالحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب عن دخول الوحدة الخامسة والسادسة في محطة الزويتينة للعمل.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أنّه محطة كهرباء الزويتينة بعد دخول الوحدتين الخامسة والسادسة للعمل علي الشبكة أصبحت القدرة الإنتاجية تقارب 500 ميجاوات.

وذكرت الوزارة أنّ العجز في المنطقة الشرقية انخفض إلى 100 ميجاوات فقط، وأنّ هذا الامر سيساهم بشكل كبير في تقليل ساعات طرح الاحمال، حيث تقتصر بعض الاطفاءات الي وجود اختناقات في شبكات الجهد المتوسط.

واشارت وزارة الكهرباء والطاقات المتجددة بالحكومة الليبية إلى تحسن أداء الشبكة العامة، عقب ضخ الغاز من حقل أبو الطفل وحقل 103 إلى محطة الزويتينة.