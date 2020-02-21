وزارة المالية: إجراءات صرف مرتبات «يناير وفبراير» رهينة باستجابة مصرف ليبيا المركزي

أعلنت وزارة المالية بحكومة الوفاق، الخميس، جاهزية مرتبات العاملين بالقطاعات الحكومية عن شهر فبراير الجاري، وفقا لمخرجات منظومة الرقم الوطني.

وقالت الوزارة في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، إن إجراءات الصرف ما زالت رهينة باستجابة مصرف ليبيا المركزي.

وأعلنت الوزارة في الـ23 من يناير الماضي إعادة المصرف المركزي الحوالة المالية الخاصة بمرتبات شهر يناير للوزارة دون أي مسوغ أو مبرر قانوني بالرغم من توافر التغطية المالية بحسابات الخزانة.

وحمَّلت وزارة المالية المصرف مسؤولية التأخير والتعثر في صرف مرتبات شهر يناير رغم إحالتها أذونات الصرف الخاصة بالشهر قبل انتهائه.

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