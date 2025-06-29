وزارة المالية: بدء توزيع مرتبات شهر يونيو لكافة القطاعات الممولة من الخزانة العامة

أعلنت وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية اليوم الشروع في توزيع حوافظ مرتبات شهر يونيو 2025 على جميع الجهات والقطاعات الممولة من الخزانة العامة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار التزام الوزارة بتنفيذ الترتيبات المالية المعتمدة وضمان انتظام صرف المرتبات الشهرية في مواعيدها، بما يعكس استقرار السياسة المالية للحكومة، ويعزز من الثقة في انتظام الدورة المالية العامة.

وكانت وزارة المالية قد أكدت في وقت سابق على تطوير آليات صرف المرتبات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، لضمان الشفافية والدقة في إجراءات التحويل والتوزيع.

يُذكر أن الوزارة تواصل جهودها لتحسين كفاءة الإنفاق العام، وضمان وصول المرتبات لمستحقيها في أسرع وقت ممكن، مع العمل على متابعة تنفيذ الباب الأول من الميزانية العامة وفق المخطط المعتمد للسنة المالية الجارية.