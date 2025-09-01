وزارة المالية تبدأ تطبيق «منظومة حساب الخزانة الموحدة» لصرف المرتبات

أعلنت وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية بدء العمل بمنظومة حساب الخزانة الموحدة فيما يخص بند المرتبات اعتباراً من 31 أغسطس 2025.

وأكدت الوزارة أن مرتبات شهر أغسطس الماضي تم صرفها عبر هذه المنظومة وشملت حتى الآن نحو 41% من موظفي القطاع العام.

وستتم عملية إيداع المرتبات في حسابات الموظفين بشكل فوري من خلال منظومة “راتبك لحظي” التابعة لمصرف ليبيا المركزي.

ودعت الوزارة جميع الوحدات الإدارية الممولة من الخزانة إلى استكمال بيانات موظفيها عبر الروابط الإلكترونية المخصصة لضمان استمرارية صرف المرتبات دون تأخير.