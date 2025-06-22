وزارة المالية تبدأ توزيع بيانات «النسخة الإلكترونية» لمرتبات شهر يونيو

باشرت وزارة المالية في حكومة الوحدة الوطنية، توزيع بيانات النسخة الإلكترونية لمرتبات شهر يونيو (شهر 6) لكافة القطاعات.

وأحالت إدارة الميزانية بوزارة المالية هذه البيانات عبر الرابط الإلكتروني الخاص بها، وتم توزيع مخرجاتها على الأقسام المالية في جميع الجهات الحكومية.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود وزارة المالية في حكومة الوحدة الوطنية لتحديث آليات صرف المرتبات وتحسين كفاءة العمل المالي في الجهات الحكومية.

وتعتمد الوزارة على النسخ الإلكترونية للبيانات المالية لضمان سرعة ودقة معالجة كشوف المرتبات، وتقليل الأخطاء التي قد تنتج عن المعالجة اليدوية، كما تسهم هذه الآلية في تعزيز الشفافية وسرعة التواصل بين إدارة الميزانية والأقسام المالية في مختلف الجهات، ما يضمن انتظام صرف الرواتب دون تأخير، ويدعم استقرار الوضع المالي لموظفي الدولة.





















