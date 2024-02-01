وزارة المالية تتسلم نسخة من تقرير البنك الدولي حول أضرار الفيضانات

تسلمت وزارة المالية في حكومة الوحدة الوطنية اليوم، نسخة من تقرير تقييم الأضرار الناتجة عن العاصفة المتوسطية، التي ضربت مؤخراً مناطق شرق البلاد.

وذكرت وزارة المالية منشور على موقع فيسبوك، أن الممثلة المقيم للبنك الدولي في ليبيا ” هنريت كالنتيرن” سلمت نسخة التقرير إلى وزير المالية “خالد المبروك ” بديوان الوزارة بطرابلس.

وأشارت الوزارة إلى أن التقرير أعده نخبة من خبراء البنك الدولي بالتعاون مع بعثة الأمم المتحدة للدعم وبعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا، وجرى نشره رسميًا على موقع البنك الدولي الإلكتروني خلال الأيام الماضية.

وأوضحت الوزارة، أن ” المبروك “بحث مع ” كالنترين” جملة من الموضوعات المهمة ذات العلاقة بمجالات التعاون بين مجموعة البنك الدولي ووزارة المالية.