وزارة المالية تحقق إنجازاً كبيراً بـ«إقفال الحساب الختامي للدولة»

أعلنت وزارة المالية في حكومة الوحدة الوطنية اليوم عن إنجاز مهم بإقفال الحساب الختامي للدولة عن السنوات المتراكمة من 2009 حتى 2015، نتيجة جهود مضنية ومميزة من موظفي الوزارة الذين عملوا بلا كلل لإنجاز هذا الهدف رغم التحديات والصعوبات التي سببت التأخير الزمني، والذي يخرج عن نطاق إرادة الوزارة.

وعبر وزير المالية، الدكتور خالد المبروك، عن تقديره وامتنانه لجميع موظفي الوزارة، وخص بالذكر موظفي إدارة الحسابات على هذا الإنجاز المتميز، مشيدًا أيضًا بالجهات الرقابية لدعمها المستمر وحرصها على استكمال هذا الاستحقاق المالي الهام.

وأكدت وزارة المالية عزمها على استكمال قفل الحساب الختامي للدولة لباقي السنوات حتى عام 2024 في أقرب وقت ممكن، واستمرار نهج إصلاح المالية العامة والتحول الرقمي.

وتشمل المشاريع المستمرة إنشاء نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية (GFMIS)، وحساب الخزانة الموحد (TSA)، ومركز الدفع والتحصيل الإلكتروني (E-payment)، بالإضافة إلى دعم مصلحتي الضرائب والجمارك لاستكمال نظام المدفوعات الإلكترونية.

ويأتي هذا الإنجاز ضمن جهود وزارة المالية لتعزيز الشفافية والكفاءة في إدارة الموارد المالية للدولة، وتسهيل متابعة الإيرادات والنفقات الحكومية بما يضمن استدامة المالية العامة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.