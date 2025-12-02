وزارة المالية تحيل مرتبات «شهر نوفمبر» إلى المصرف المركزي

أعلنت وزارة المالية في حكومة الوحدة الوطنية أنها أحالت اليوم مرتبات شهر نوفمبر إلى مصرف ليبيا المركزي، لاستكمال خطوات الصرف المتبقية وفق الإجراءات المالية المتبعة.

وأوضحت الوزارة أن إحالة المرتبات تأتي ضمن الجدول الشهري المعتاد لصرف مستحقات موظفي الدولة، وضمن جهودها لضمان انتظام عملية الصرف وتوفير السيولة اللازمة في حسابات الجهات العامة.

ويجري مصرف ليبيا المركزي معالجة البيانات المحالة وفق الآليات المالية المعمول بها، قبل تحويلها إلى المصارف التجارية لصرف المرتبات للمستفيدين في مختلف المدن الليبية.

وتعاني عملية صرف المرتبات في ليبيا منذ سنوات من تأخر متكرر نتيجة الانقسامات المالية والإدارية وارتفاع عدد الجهات العامة، ما دفع حكومة الوحدة الوطنية إلى تبني خطة تهدف إلى توحيد قواعد البيانات وتحسين آليات الصرف بالتنسيق مع مصرف ليبيا المركزي.

وتسعى وزارة المالية إلى تعزيز انتظام الجدول المالي الشهري وتقليل التأخير في صرف المرتبات، في وقت ما تزال فيه الأزمة الاقتصادية وارتفاع الأسعار تشكل ضغطًا على المواطنين في مختلف المناطق.