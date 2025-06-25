المالية تُحيل مرتبات شهر يونيو إلى المصرف المركزي

أعلنت إدارة الميزانية بوزارة المالية في حكومة الوحدة الوطنية إحالة مرتبات شهر يونيو 2025 إلى مصرف ليبيا المركزي، تمهيدًا لاستكمال إجراءات تحويلها إلى حسابات الجهات العامة.

وتُشكل صرف مرتبات الموظفين إحدى الأولويات الحيوية للحكومة، لا سيما في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد، من بينها انخفاض الإيرادات وتأخر التمويل الحكومي.

ويأتي إحالة مرتبات شهر يونيو 2025 إلى مصرف ليبيا المركزي في إطار الجهود المستمرة لضمان انتظام صرف الرواتب للموظفين في الجهات العامة، ما يسهم في استقرار الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية.

ويعمل مصرف ليبيا المركزي بالتنسيق مع وزارة المالية لضمان تسوية هذه المرتبات في الوقت المناسب، مع تجاوز العقبات المالية والإدارية التي قد تؤثر على وصول المستحقات إلى المستفيدين بشكل مباشر.