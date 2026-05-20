وزارة المالية تحيل مرتبات «مايو» للمصرف المركزي

أعلنت وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية، عن إحالة مرتبات شهر مايو إلى مصرف ليبيا المركزي، تمهيدًا للشروع في تنفيذ صرفها صباح اليوم الأربعاء الموافق 20 مايو 2026، وذلك قبل حلول عيد الأضحى المبارك.

وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي تنفيذًا لتعليمات رئيس حكومة الوحدة الوطنية المهندس عبد الحميد الدبيبة، القاضية بضرورة الإسراع في صرف المرتبات لضمان استفادة الموظفين منها قبل العيد.

وأكدت الوزارة أن إحالة المرتبات إلى المصرف المركزي جاءت بعد استكمال الإجراءات المالية والفنية اللازمة، بما يتيح البدء في تنفيذ الصرف عبر القنوات المصرفية المعتمدة خلال الساعات المقبلة.

ويأتي هذا الإجراء في إطار جهود الحكومة لتأمين سيولة الموظفين قبل المناسبات الدينية، والتخفيف من الأعباء المعيشية، خاصة مع ارتفاع حجم الالتزامات خلال فترة الأعياد.

ومن المتوقع أن يبدأ المصرف المركزي في تنفيذ عمليات الصرف بشكل تدريجي عبر المنظومات المصرفية، بما يضمن وصول المرتبات إلى حسابات المستفيدين في مختلف القطاعات.

ويرى متابعون أن هذا التحرك يعكس توجهًا حكوميًا نحو انتظام صرف المرتبات في مواعيدها، مع تعزيز التنسيق بين وزارة المالية والمصرف المركزي لضمان سرعة التنفيذ.