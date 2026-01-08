وزارة المالية تعقد أول اجتماع لعام 2026

انعقد الاجتماع الأول لوزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية لعام 2026 برئاسة وزير المالية خالد المبروك، وبحضور مديري الإدارات والمكاتب بديوان الوزارة، وذلك لمتابعة سير العمل ووضع أولويات المرحلة القادمة.

وتناول الاجتماع مناقشة عدد من الملفات التنظيمية والإدارية، واستعراض خطط العمل للسنة الجديدة، بما يسهم في رفع مستوى الأداء وتعزيز كفاءة العمل المؤسسي داخل الوزارة، ويعكس التزام الحكومة بتحسين الخدمات المالية وتعزيز الشفافية في إدارة الموارد العامة.

وشدد الوزير خلال الاجتماع على أهمية التنسيق بين الإدارات المختلفة لضمان تنفيذ السياسات المالية بفاعلية، ووضع آليات متابعة دقيقة لخطط الوزارة، بما يحقق الأهداف الاقتصادية والتنموية للبلاد خلال العام الجاري.

وتأتي هذه الاجتماعات في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الأداء المؤسسي في القطاع المالي الليبي، بعد سلسلة إصلاحات بدأت منذ 2024 بهدف تحسين إدارة الموارد المالية، ومواكبة التحديات الاقتصادية في البلاد.

وتعتبر الاجتماعات الدورية للوزارة أداة مهمة لمتابعة تنفيذ الخطط السنوية، وضمان التنسيق بين الإدارات المختلفة، ومواكبة التطورات الاقتصادية والمالية محليًا ودوليًا، بما يساهم في تحقيق الاستقرار المالي وتعزيز الشفافية.