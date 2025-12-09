وزارة المالية تعلن عن بيع «أصناف مستهلكة»

أعلنت اللجنة المشكلة بموجب قرار وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية رقم (415) لسنة 2025م الصادر بتاريخ 13 أكتوبر 2025، عن رغبتها في بيع عدد من الأصناف المستهلكة (الخردة)، وذلك وفق البيان والكشوفات المرفقة بالإعلان.

ودعت اللجنة جميع الراغبين في معاينة هذه الأصناف إلى التوجه إلى مقر وزارة المالية – منطقة سيدي خليفة قرب شركة الخدمات العامة، لشراء كراسة المواصفات، اعتبارًا من 23 نوفمبر 2025، خلال ساعات الدوام الرسمي.

وسيتم البيع بنظام المظاريف المغلقة، وعلى من يرغب في المشاركة تقديم عرضه داخل ظرف مختوم خلال مدة أقصاها أسبوع من تاريخ الإعلان.

ويلتزم من يُرسى عليه المزاد بدفع 10% من قيمة البيع نقدًا كضمان، وتُعاد له بعد سداد كامل المبلغ خلال يومين عمل من تاريخ إبلاغه بالموافقة على البيع، كما يُلزم المشتري بنقل الأصناف خلال مدة لا تتجاوز 15 يوم عمل من تاريخ التسديد، وفي حال تجاوز هذه المدة فإن الوزارة غير مسؤولة عن أي تلف أو فقدان قد يحدث للأصناف المباعة.

للاستفسار يمكن التواصل على الرقم 0925083812.