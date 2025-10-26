وزارة المالية تكرّم موظفي مسلاتة بجوائز «التميز والكفاءة»

أعلنت وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية أن مراقبة الخدمات المالية مسلاتة حصلت على المركز الخامس في جائزة التميز المؤسسي، تقديرًا لجهودها في تطوير الأداء المالي وتعزيز مبادئ الكفاءة والشفافية في العمل.

وأفادت الوزارة أن عددًا من موظفي المراقبة نالوا جوائز تقديرية، شملت:

علي محمود القاضي : جائزة القيادة المتميزة (البرونزية)

: جائزة القيادة المتميزة (البرونزية) محمد المخزوم محمد : جائزة الإدارة المتفانية في الخدمة

: جائزة الإدارة المتفانية في الخدمة مفتاح محمد العماري دخيل : جائزة الموظف المثالي

: جائزة الموظف المثالي فرج رجب محمد التويمي: جائزة المتفاني ذو الخدمة الطويلة

وأوضحت وزارة المالية أن هذه الجوائز تأتي تقديرًا للكوادر الوطنية المخلصة، مؤكدة الدور البارز لمراقبة الخدمات المالية مسلاتة في دعم مسيرة التطوير والتميز المؤسسي.