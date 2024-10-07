وزارة المالية تناقش موازنة جامعة طرابلس للعام 2025

ترأس وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية خالد المبروك، الأحد، جلسات مناقشة موازنة جامعة طرابلس للعام 2025 في ديوان الوزارة، بحضور أعضاء اللجنة المالية.

و أكد المبروك على “دور وزارة المالية في تذليل الصعوبات والعراقيل التي تواجه سير عمل الجامعة من ناحية المطابقة المالية وتلقي المعاملات، كتعديل الدرجات وتغيير المسار عن طريق الرابط الإلكتروني”، وفقا لما نقلة بيان الوزارة على صفحتة فيسبوك.

ووبحسب البيان، “دعا المبروك إلى ضرورة متابعة الجامعة لسير العملية العلمية من خلال متابعة أعضاء هيئة التدريس وكذلك المعيدين ومدى الالتزام بجدول المحاضرات”.

من جانبه، شكر رئيس جامعة طرابلس الوزارة على حرصها لحل كافة المختنقات التي تعرقل سير العملية العلمية في الجامعة.

وناقشت اللجنة موازنة جامعة طرابلس للعام 2025م وفق الجدول الزمني المعد من قبل إدارة الميزانية بوزارة المالية .