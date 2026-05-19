وزارة المالية تنجز أكثر من 89 ألف «تسوية وترقية» خلال مايو

أعلنت وزارة المالية في حكومة الوحدة الوطنية، أنه في إطار تنفيذ رؤيتها الجديدة الهادفة إلى معالجة المختنقات الإدارية التي تواجه الموظفين والوحدات الإدارية، تم إنجاز عدد من الإجراءات ضمن حركة مرتبات شهر مايو 2026.

وأوضحت الوزارة أنه تم إنجاز 5387 حالة تغيير مسار، إلى جانب 83924 حالة تسويات وترقيات وعلاوات، ضمن الإجراءات الإدارية والمالية المرتبطة بالمرتبات.

وأكدت وزارة المالية أن هذه الخطوة تأتي ضمن مساعيها لتحسين أوضاع الموظفين وتسريع معالجة الملفات الإدارية العالقة، بما يسهم في تنظيم حركة المرتبات وتعزيز كفاءة الإجراءات داخل القطاع العام.

وأضافت أن هذه الإنجازات تأتي في سياق خطتها الرامية إلى تطوير المنظومة المالية والإدارية، والتخفيف من التحديات التي تواجه الجهات الحكومية في تنفيذ الإجراءات الوظيفية.

واختتمت الوزارة بيانها بتقديم التهاني بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، متمنية دوام الاستقرار والازدهار.

صندوق الضمان الاجتماعي فرع طرابلس يعلن إيداع معاشات يونيو 2026 مقدماً في الحسابات المصرفية

أعلن صندوق الضمان الاجتماعي، عن إيداع معاشات شهر يونيو 2026 مقدماً في حسابات المتقاعدين لدى مختلف المصارف التجارية، وذلك اليوم الثلاثاء الموافق 19 مايو 2026.

وأوضح الصندوق أن عملية الإيداع تأتي استكمالاً للدفعات التي تم تنفيذها عبر مصرف الوحدة خلال يوم الخميس الماضي الموافق 14 مايو 2026، ضمن خطة الصرف المعتمدة لضمان وصول المعاشات في مواعيدها المحددة.

وأكد أن هذه الخطوة تهدف إلى تسهيل حصول المتقاعدين على مستحقاتهم المالية بشكل منتظم، وتعزيز الاستقرار المعيشي لفئة المتقاعدين المسجلين في منظومة الضمان الاجتماعي.

وأشار إلى أن عملية الإيداع شملت جميع المصارف التجارية، بما يضمن تغطية أوسع وسهولة في الوصول إلى المعاشات دون تأخير.