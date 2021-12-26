وزارة المالية تنفي اعتماد الجدول الموحد للمرتبات

نفت وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية، اليوم الأحد، ما تداولته حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن اعتماد الجدول الموحد للمرتبات.

وقالت الوزارة في تنويه عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، إنه إلى الآن لم يتم اعتماد الجدول الموحد للمرتبات.

وأشارت وزارة المالية إلى أن مرتبات العاملين في قطاعات الدولة المختلفة لشهر نوفمبر الماضي سيتم صرفها خلال هذا الأسبوع.

وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، شكل لجنة لإعداد جدول موحد للمرتبات منتصف أغسطس الماضي، وأمهلها شهرين للانتهاء من إعداده لعرضه على مجلس الوزراء ثم إحالته إلى مجلس النواب.

وعقدت لجنة إعداد جدول المرتبات الموحد اجتماعها الأول في 26 أغسطس الماضي، برئاسة وزير المالية، واستعرضت وضع المرتبات القائم حاليا وعدم تلبيتها للحاجيات الأساسية للموظفين، مؤكدة أهمية الالتزام من انهاء اعمالها بالأجل المحدد لصياغة القرار.