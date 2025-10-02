المالية توزع بيانات «النسخة الإلكترونية» لمرتبات سبتمبر

تم اليوم توزيع بيانات النسخة الإلكترونية لمرتبات شهر سبتمبر 2025 للقطاعات التي لم ترسل بياناتها إلى منظومة “مرتبك” اللحظي.

وأحالت إدارة الميزانية بوزارة المالية في حكومة الوحدة الوطنية، هذه البيانات عبر الرابط الإلكتروني الخاص بها، وتم توزيع مخرجاتها على الأقسام المالية في جميع الجهات المعنية، بهدف تمكينها من إعداد المرتبات بشكل دقيق وفي الوقت المناسب.

هذا وتسعى وزارة المالية من خلال منظومة “مرتبك” اللحظي إلى تحديث آليات صرف المرتبات للقطاع العام، لضمان الدقة والشفافية وتقليل الأخطاء اليدوية في الحسابات المالية. ومع ذلك، هناك بعض الجهات والقطاعات التي لم ترسل بياناتها إلكترونيًا، ما استدعى إدارة الميزانية إرسال النسخة الإلكترونية لمرتبات شهر سبتمبر 2025 مباشرةً لتوزيعها على الأقسام المالية بالجهات المختلفة، ليتمكن الموظفون من إعداد المرتبات وضمان صرفها في موعدها.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن جهود الحكومة لتعزيز الرقمنة في الإدارة المالية، وتحسين عملية متابعة المصروفات الشهرية وتقليل التأخير أو التداخل في عمليات الصرف.