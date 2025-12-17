وزارة المالية توقّع اتفاقية مع وصندوق «أوبك» لتعزيز قدرات الموظفين

في إطار التعاون الاستراتيجي بين وزارة المالية وصندوق الأوبك للتنمية الدولية، قام وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية الدكتور خالد المبروك بالتوقيع على اتفاقية تنفيذ برنامج “بناء القدرات والتدريب أثناء العمل” لموظفي وزارة المالية والجهات التابعة لها، وقد تم التوقيع بحضور الدكتور عبدالحميد الخليفة، رئيس صندوق الأوبك للتنمية الدولية.

ويهدف البرنامج التدريبي إلى تعزيز القدرات الفنية والمهنية للموظفين في مجالات التمويل من أجل التنمية والهندسة المالية. كما يسعى البرنامج إلى تحسين كفاءة وفعالية الموظفين العموميين، بما يعزز جهود الإصلاح المؤسسي ويسهم في تحسين أداء القطاع العام في ليبيا.

وأوضح وزير المالية أن هذه الاتفاقية تمثل خطوة هامة في تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين وزارة المالية وصندوق الأوبك للتنمية الدولية، التي تسهم في رفع مستوى الأداء المهني للموظفين بما يحقق نتائج إيجابية على مستوى الإصلاحات المالية والإدارية.