وزارة المالية تُحيل مرتبات أغسطس إلى مصرف ليبيا المركزي

أعلنت إدارة الميزانية بوزارة المالية في حكومة الوحدة الوطنية عن إحالة مرتبات شهر أغسطس (8) للعام 2025 إلى مصرف ليبيا المركزي، لاستكمال إجراءات تسييلها إلى حسابات الجهات العامة.

وقالت الوزارة في تنويه رسمي إن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الحكومة لضمان انتظام صرف المرتبات لموظفي الدولة.

هذا وتعمل حكومة الوحدة الوطنية على ضمان انتظام صرف المرتبات لموظفي الدولة كجزء من جهودها لتعزيز الاستقرار المالي والإداري في البلاد.

ويُعد تحويل المرتبات عبر مصرف ليبيا المركزي خطوة أساسية لضمان الشفافية وتسريع عملية الصرف، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها الدولة نتيجة التذبذب في الإيرادات النفطية والتحديات الأمنية واللوجستية في بعض المناطق.

ويأتي ذلك ضمن برنامج الوزارة الهادف إلى تطوير البنية المالية للدولة وتعزيز الثقة بين الحكومة والموظفين، والحفاظ على استمرارية الخدمات العامة.