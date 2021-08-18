وزارة المالية تُحيل مرتبات أغسطس إلى مصرف ليبيا المركزي

أعلنت وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية، عن إحالة مرتبات شهر أغسطس الجاري، إلى مصرف ليبيا المركزي.

وأوضحت الوزارة في بلاغ إعلامي، أنه تم اليوم الأربعاء، تسليم أذونات الصرف الخاصة بالمرتبات لجميع الجهات الممولة من الخزانة العامة للدولة الليبية.

وتم تسليم أذونات الصرف الخاصة بمرتبات شهر أغسطس الجاري، إلى مصرف ليبيا المركزي لاستكمال إجراءات تسييلها إلى حسابات الجهات العامة.