وزارة المالية تُحيل مرتبات مايو إلى مصرف ليبيا المركزي

أعلنت وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية، عن إحالة مرتبات مايو الجاري، إلى مصرف ليبيا المركزي.

وأوضحت الوزارة في بلاغ إعلامي، أنه تم اليوم الخميس، تسليم أذونات الصرف الخاصة بالمرتبات لجميع الجهات الممولة من الخزانة العامة للدولة الليبية.

وتم تسليم أذونات الصرف الخاصة بمرتبات شه مايو الجاري، إلى مصرف ليبيا المركزي لاستكمال إجراءات تسييلها إلى حسابات الجهات العامة.

وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية تحيل مرتبات شهر 5 ( مايو ) لمصرف ليبيا المركزي . تم النشر بواسطة ‏وزارةالمالية بحكومة الوحدة الوطنية‏ في الخميس، ٢٧ مايو ٢٠٢١